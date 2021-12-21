Kartal Belediyesi’nden sitelere sıfır atık yönetimi danışmanlık hizmeti

Kartal Belediyesi, ilçede atıkların geri dönüşümü için başlatılan ‘Sıfır Atık’ çalışmalarını sürdürüyor. Atıkların kaynağında geri dönüşümü için çalışmalara hız veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında ilçede bulunan sitelere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye başlıyor.

Evsel atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan; sıfır atık yönetim felsefesi ile başlatılan çalışmalar ile evsel atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Sitelere temel seviye Sıfır Atık belgesi

12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında 300 ve üzeri konuta sahip sitelerin sıfır atık yönetim sistemine geçmesi, yönetmesi ve temel seviye sıfır atık belgesi almasının zorunlu olmasının ardından Kartal Belediyesi de çalışmalara başladı. Bu kapsama giren sitelere Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yerinde durum inceleme, bilgilendirme ve eğitim desteği sağlanacak.

Evsel atıklar kaynağında toplanacak

Yönetmelik kapsamında sitelerde oluşan geri dönüşüm atıklarının diğer atıklardan kategorilerine göre ayrı toplanması, konut halkı sayısına bağlı olarak erişimi kolay ve yeterli miktarda ekipman yerleştirilmesi, atıkların biriktirilmesi ve lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilmesi gerekiyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için Komşu İletişim Merkezi’ne 444 4 578 numarasından ulaşılabilir.