Kartal Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Kartal Belediyesi, “Kara Kış Destek Paketi” kapsamında üniversitelerin lisans programlarında örgün eğitime yerleşen ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim yardımı başvurularını almaya başladı.

Öğrencilerin eğitim yardımlarından yararlanabilmesi için; sosyal yardım kriterlerine uygun olmaları, hanenin toplam taşınmazının (daire, dükkân, arsa) 1 tam hisseyi geçmemesi ve Kartal’da ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin, yabancı ülkede eğitim görenlerin, yüksek lisans, doktora, uzaktan öğretim, açık öğretim öğrencileri ile %100 burslu olmayan özel üniversite öğrencilerinin yararlanamayacağı eğitim yardımları çerçevesinde aynı aileden ve haneden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilecek.

Eğitim yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, 19-30 Kasım 2021 tarihleri arasında https://e-belediye.kartal.bel.tr/ sayfasından başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilir.

“Umut dolu yarınlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz”

Eğitim yardımları ile alakalı gençlere hitap ettiği konuşmasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sevgili gençler, yarınlarımızı sizler inşa ediyorsunuz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, geleceğiniz için çalışıp emek verdiğinizin farkındayım. Kartal Belediyesi olarak bizler, eğitim yolculuğunuzda her zaman yanınızdayız. Sizlere destek vermek için bu yıl da Kara Kış Destek Paketi kapsamında eğitim yardımı uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Kartal’da ikamet eden ve üniversite eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olan tüm kardeşlerimiz 19-30 Kasım 2021 tarihleri arasında bu programa başvurabilirler. Başvuru şartlarına ve başvuru formuna Belediyemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Umut dolu yarınlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.