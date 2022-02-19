Kartal Belediyesi’nden üniversiteli bin 121 gence eğitim desteği

Kartal Belediyesi, başlattığı Eğitim Desteği Yardımına başvuran öğrencilerden, başvuru şartlarına uyan bin 121 ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine, eğitim desteği sundu.

Kartal Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına onlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kartal’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin, üniversite eğitimi alan çocukları için başlatılan Eğitim Desteği Yardım’ından bin 121 genç faydalanacak.

Kasım ayında alınmaya başlanılan başvurular neticesinde Eğitim Desteği Yardım’ından faydalanacak olan öğrenciler için, bir defaya mahsus olmak üzere 600 TL nakdi yardım ödemeleri, Kartal Belediyesi tarafından hesaplarına yatırıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Değerli öğrenciler, eğitim yardımı ödemeniz yatırılmıştır. Size en yakın Halk Bankası ATM’si aracılığıyla T.C kimlik numaranız ile ödemenizi alabilirsiniz. Eğitiminizi en iyi şekilde başarıyla sonuçlandırmanızı dilerim.” mesajının yer aldığı bilgilendirme SMS’ini alan öğrencilerin, ATM’ler yoluyla eğitim yardımlarını alabilmeleri için, bankadan gelecek kodu kaybetmemeleri gerekmekte.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamasında şunları kaydetti: “Sevgili gençler, yarınlarımızı sizler inşa ediyorsunuz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, geleceğiniz için çalışıp emek verdiğinizin farkındayım. Genç bir belediye başkanı olarak ve ben de sizler gibi aynı eğitim sürecini yaşamış biri olarak şunu sizinle paylaşmak isterim ki; Kartal Belediyesi olarak bizler, eğitim yolculuğunuzda her zaman yanınızda olacağız. İçinden geçtiğimiz ekonomik koşulların zorlu sürecinde bir nebze de olsa sizlere destek vermek için bu yıl da eğitim yardımı uygulamamızı hayata geçirdik. 1121 üniversiteli kardeşimiz eğitim desteğimizden faydalanıyor. Umut dolu yarınlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”