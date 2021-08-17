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Kartal Belediyesi’nden Yas-ı Muharrem anması

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartal Cemevi Vakfı, Kerbela olayının yıl dönümü sebebiyle bir anma programı düzenledi.

Kartal Belediyesi’nden Yas-ı Muharrem anması
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartal Cemevi Vakfı, Kerbela olayının yıl dönümü sebebiyle bir anma programı düzenledi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartal Cemevi Vakfı, muharrem yası anma programına ev sahipliği yapıyor. Konuk sanatçı olarak Cengiz Özkan’ın katılarak Kerbela mersiyelerini okuyacağı anma programı, 18 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Kartal Cemevi’nde gerçekleşecek.

Programa tüm Kartallılar davetli.
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