Kartal Belediyesi’nden, YKS öncesi öğrecilere maske, su ve kolonya ikramı

Kartal Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) girecek öğrenciler için ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Bu yıl salgın koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde öğrencilere; maske, su ve kolonya ikramında bulunuldu.
Sınava giren öğrenciler biraz heyecanlı olduklarını söylerken Kartal Belediyesi’ne maske, su ve kolonya ikramı için teşekkür ettiler.
Öte yandan, Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı bir dezenfekte çalışması yürütmüştü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15 kişilik 3 farklı ekibi, Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile Kartal’daki 44 okulu, köşe bucak ilaçlayarak sınava girecek öğrencilere hazır hale getirmişti.