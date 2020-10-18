Kartal Çırçır Camii’nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı

Kartal Belediyesi tarafından bakım ve onarımdan geçirilen Çırçır Camii’nin son olarak dış cephe boyaması da yapılarak, cami vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.
Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ibadethanelerin ihtiyaçları konusunda da gelen talepleri karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Komşularımızın daha rahat ve temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için Çırçır Camii’nde başlattığımız bakım onarım çalışmalarını tamamlandık. İlçemizde bulunan diğer ibadethaneler için de söz konusu desteklerimize elimizden geldiğince devam edeceğiz” dedi.