Kartal Kitap Fuarı kitapseverler ile yazarları buluşturuyor

Kartal Belediyesi tarafından 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda düzenlenecek olan Kartal Kitap Fuarı, kitapseverler ile yazarları bir araya getirecek.

Kartal Kitap Fuarı’na yaklaşık 100’e yakın yayınevinin yanı sıra şair, yazar ve sanatçılar da katılarak okurlarıyla buluşacak. 25 Ekim’de kapılarını açacak ve 9 gün sürecek olan fuarda söyleşiler, imza günleri, belgesel gösterimleri ve konserler de gerçekleştirilecek. Kitap tutkunlarını bekleyen fuarın ilk gününde Gaye Boralıoğlu, Ömür Kurt, Altan Öymen, Gamze Güller, Hakan Sarıpolat, Neslihan Önderoğlu, Yavuz Ekici, Haluk Oral, Menekşe Toprak, Behçet Çelik, Nebil Özgentürk ve Cem Çelebi olmak üzere birçok şair, yazar ve yayıncı okurlarıyla bir araya gelecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçede kültür-sanata yönelik etkinliklere öncelik tanıyarak hayata geçirdiği Kartal Kitap Fuarı, 25 Ekim Cumartesi günü okurseverler ve yazarları aynı çatı altında buluşturacak.

25 Eylül Cumartesi günü saat 13.00-13.45’te Gaye Boralıoğlu, saat 14.00-14.45’de Ömür Kurt, saat 15.00-15.45’de Altan Öymen, saat 16.00-16.45’de Gamze Güller-Hakan Sarıpolat-Neslihan Önderoğlu, saat 17.00-17.45’de Yavuz Ekici, saat 18.00-18.45’de Haluk Oral, saat 19.00-19.45’de Menekşe Toprak-Behçet Çelik okurlarla bir araya gelecek. Saat 20.00-20.25 arasında "Bozkırın Tezenesi" belgeseli ile Nebil Özgentürk’ün yer alacağı fuarda saat 20.45’de halk müziği sanatçısı Cem Çelebi "Neşat Ertaş’ı anma konseri"nde sahneye çıkacak.