Kartal Soğanlık Camii ibadete açıldı

Kartal’daki Soğanlık Camii, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Aralık 2019’da Kartal’a yapmış olduğu ziyaret sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 6 aydır yarım kalan projenin bitirilmemiş olduğu yönünde vermiş olduğu bilgi sonrası, verilen talimat ile iki buçuk yılda tamamlanarak ibadete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal Atatürk Caddesi’nde inşa edilen Soğanlık Merkez Camii tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soğanlık Merkez Camii’nde ilk Cuma namazını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ile beraber kıldı. Soğanlık Merkez Camii Dernek Başkanı Ali Öcal, camideki ilk Cuma namazını kılan İmamoğlu’nu, “Bizi mutlu ettiniz bu camiyi yapmakla, söz verdiğiniz gibi. Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getiriyorsunuz.” sözleriyle karşılayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cami açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB’nin 2018 yılı Ağustos ayında yapımına başladığı Kartal Atatürk Caddesi üzerindeki Soğanlık Merkez Camii tamamlandı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber camimizi ziyaret ederek ilk Cuma namazında cami cemaatiyle birlikteydik. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

“Umarım, milletimizin takdir ettiği insanlar oluruz”

Cami ve çevresindeki çalışmaları kendi dönemlerinde, cami derneği ve Kartal Belediyesiyle yapılan diyaloglarla revize ettiklerini belirten İmamoğlu, “Değerli bir görünümle, sosyal kullanımı yüksek, güzel bir camimizi halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Allah hayırlı etsin. Camilerimiz, içinde dua eden insanların, güzel dualarının kabul olduğu yerdir. İnsanların iyiliği için dua edilir. Çevre için, yoksulluğun bitmesi için, bereketin artması için dua edilir. Biz de burada hem memleketimizin hem milletimizin hem güzel şehrimizin hem de bütün dünya insanlığı için dualarımızı ettik. Allah, kabul eder inşallah. Hepimizin inancımıza layık olmak için, bu millete, bu memlekete, bu şehre layık olmak için, her şeyden önce dürüstçe, ahlaklı bir biçimde çok çalışması lazım. Umarım milletimizin, bu kutsal görevleri yapan insanlar olarak takdir ettiği insanlar oluruz. Camimiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.