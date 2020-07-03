Kartal, tiyatro oyunları ile şenlenecek

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz normalleşme takvimi kapsamında, tiyatroların yeniden hizmet vermeye başlaması ile birlikte vatandaşları, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla organizasyonlarına başladı. Buna göre Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 3-11 Temmuz tarihleri arasında eşsiz bir tiyatro şöleni yaşanacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Kartal Belediyesi Yerel Tiyatro Şenliği” adıyla hazırladığı ve ücretsiz gerçekleşecek olan tiyatro etkinliklerinde, vatandaşlar 8 gün boyunca tiyatroya doyacak. 3 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz’a kadar devam edecek olan tiyatro şenliğinde tüm oyunlar, 20.30’da başlayacak.

Tiyatro şenliğinde sahnelenecek oyunlar şöyle;

03 Temmuz Cuma - Marion ile Mehmet

04 Temmuz Cumartesi - Aşk Katili

05 Temmuz Pazar - Ortaya Karışık

06 Temmuz Pazartesi - Hayatın Anlamı Ne?

08 Temmuz Çarşamba - Şimdi Tam Zamanı

09 Temmuz Perşembe - Çanakkale

10 Temmuz Cuma - Kavuklu’nun Hayali

11 Temmuz Cumartesi - Ben Sen O

Etkinlik salonuna sosyal mesafe kuralına göre seyircinin alınacağı tiyatro şenliğinde, görevli personel tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak ve oyuna maskesiz seyirci kabul edilmeyecek.