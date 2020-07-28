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Kartal Zabıtasından bayram öncesi denetim

KARTAL BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TATLI İMALATHANELERİ VE PASTANELERİ DENETLEDİ. EKİPLER, KORONA VİRÜS ÇERÇEVESİNDE ALINAN ÖNLEMLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

Kartal Zabıtasından bayram öncesi denetim

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi. Ekipler, korona virüs çerçevesinde alınan önlemleri yerinde inceledi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi Kartallıların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ile pastaneleri denetledi. Ekipler korona virüs kapsamında önlemler alınıp alınmadığına bakarak daha titizlikte inceleme yaptı. E-5 karayolu altı ve üstü olmak üzere yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, tatlı, pasta ve börek imalathaneleri, pastane, lokanta ve benzeri işletmeleri hijyen yönünden kontrol etti.

Bayram öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyleyen esnaf Aykut Çelebi, "Belediye ekipler sağ olsun gelip denetim yaptılar. Bu denetimlerin daha sık olmasını biz istiyoruz. Zabıta ekiplerine teşekkür ediyoruz. Eksik olan hususlarımızı da gidereceğiz” diye konuştu.

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