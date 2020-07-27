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Kartal’da asfalt serim çalışmaları aralıksız devam ediyor

KARTAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KARTALLI VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER VE ÖNCEDEN TESPİT EDİLEN BÖLGELERDE ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Kartal’da asfalt serim çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartallı vatandaşlardan gelen talepler ve önceden tespit edilen bölgelerde asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak gerçekleşen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan Karayemiş, Şair Fuzuli ve Mehmet Emin Yurdakul sokaklarında ve Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirilirken, Orhantepe Mahallesi’nde ise; Sema, Keban ve Sorgun Sokak’ta asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmada eskiyen ve zarar gören asfalt kaplama kaldırılarak yerine yeni asfalt serimi yapıldı. Ekipler, gece geç saatlere kadar çalışmalarına aralıksız devam etti.

“Çalışmalar artarak devam edecek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB ile ortak başlatılan çalışmalar kapsamında, Kartal’da asfalt serim çalışmalarının gece geç saatlere kadar devam ettiğini kaydederek, “Ekiplerimiz asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan Karayemiş, Şair Fuzuli ve Mehmet Emin Yurdakul sokaklarında ve Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde asfalt serimi tamamlandı. Orhantepe Mahallesi’nde ise; Sema, Keban ve Sorgun Sokak’ta çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz çok yoğun bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak, komşularımızla el ele Kartal’a artı değer katmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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