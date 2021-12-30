Kartal’da atık yönetimi ve sıfır atık seferberliği başladı

Kartal Belediyesinin, evsel atıkların yeniden geri dönüşüme kazandırılması amacıyla mahalle bazında yürüttüğü ‘Atık seferberliği’ proje çalışması Kordonboyu Mahallesi’nde başladı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında pilot bölge olarak seçilen Kordonboyu Mahallesi’nde gün boyu geri dönüşüm aracı ile gezen ekip, vatandaşlardan ve iş yerlerinden geri dönüştürülebilir atıkları topladı.

Atıklar kaynağında toplanıyor

Kâğıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları vatandaşlardan alan ekipler gün boyunca çalışmalara devam etti. Atıkları kaynağından toplamayı hedefleyen proje kapsamında, gezici araç ve ekip; sürekli anons yaparak evlerindeki vatandaşlara ve işyerlerindeki esnaflardan geri dönüştürülebilir atıklarını getirmelerini istedi. Uygulamadan son derece memnun olan vatandaşlar geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında toplanması konusunda Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeye destek verdiklerini belirttiler. Evde ayrıştırılan atıkların sokakta karıştırıldığını belirten vatandaşlar uygulamanın bir gün belirlenerek toplanılmasını talep etti. Kartal Merkez’deki Ankara Caddesi’nde de anons yapan ekipler esnafın getirdiği kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarını da teslim aldı

Kartal’ın tüm mahallelerinde uygulanacak

Hem vatandaşlar hem de esnaf yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirterek çevre kirliliğinin önüne geçilmesinin yanı sıra atıkların dönüşümü ile ülke ekonomisine katkı sağladıkları için Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Geri dönüştürülebilen atıkların diğer atıklarla kaynağında toplanmasını öngören projenin; Kordonboyu Mahallesi’ndeki pilot uygulamanın ardından diğer mahallelerde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.