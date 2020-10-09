Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’da deprem riskine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla başlattığı seferberlik kapsamında Kartal’da geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi.
İstanbul İtfaiyesi’nin 2 adet yangın söndürme aracı, 1 adet 112 Hızır Acil aracı ve 9 personelle katıldığı tatbikatta, deprem anında çalışanların tahliyesinin nasıl yapılacağına ve depremin tetikleyebileceği yangın durumları ile ilgili önceden hazırlanmış senaryo, başarıyla uygulandı.
Personelin görevlerini daha hızlı ve eksiksiz yapmasını sağlamak amacıyla benzer çalışmalar, daha sık yapılacak.