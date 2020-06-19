Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Korona virüs pandemisinin gündeme geldiği ilk günden bu yana ilçe genelinde 3 milyon metrekareden fazla alanın dezenfekte edilmesini sağlayan Kartal Belediyesi, normalleşme sürecinde de ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hazırlanan program çerçevesinde Kartal’ın farklı bölgelerinde hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hijyen çalışmaları kapsamında bu kez de Kartal’da bulunan 20 mahallenin muhtarlığı ile içerisinde Barış Manço Halk Kütüphanesi, Topselvi Mahalle Muhtarlığı ve Topselvi Zabıta Amirliği’nin yer aldığı binayı, köşe bucak dezenfekte etti. Nano Gümüş İyon Teknolojisinin kullanıldığı çalışmalarda alanında uzman ekipler, giriş kapısından başlayarak binalarda temasın olabileceği tüm yüzeyleri ilaçladı. Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlar kullanan ekipler tarafından tamamlanan çalışmaların ardından muhtarlar, titizlikle sürdürdükleri çalışmalar nedeniyle tüm ekibe ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekip, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, çöp konteynerlerini, okulları, berber ve kuaför dükkanları ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları, virüslerin bulunma ihtimaline karşı ilaçlama çalışmalarına rutin bir şekilde devam ediyor.