Kartal’da Dragon Bot Yarışları nefes kesecek

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, ‘Dragon Bot Yarışları’ organizasyonuyla sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallı sporseverlere çağrı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sporseverlere etkinliğe katılma çağrısı yaparak, "Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Organizasyonlar kapsamında Kartal Dragos Su Sporları İskelemizde, ‘Dragon Bot Yarışları’ düzenlenecek. Tüm Kartallı sporseverleri bu heyecanlı etkinliğe katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.