Kartal’da elektronik atıklar toplanıyor, siteler ve muhtarlıklar kazanıyor

Sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla Kartal’da önemli çevre projelerine imza atan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün girişimi ile Kartal’daki 20 muhtarlık ve siteler arasında “Elektronik Atık Toplama” yarışması düzenleniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreyi ve insanı merkeze alan çalışmalar Kartal’da tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 18 Ekim 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çevre hareketi ile kullanım ömrünü tamamlamış en fazla elektronik atığı toplayıp Kartal Belediyesi’ne teslim eden muhtarlıklar ve site yönetimleri çeşitli hediyeler kazanacak.

Çevre duyarlılığı konusunda mahalle muhtarları ile site yönetimlerinin geri dönüşüm odaklı ortak bir çalışmada yer almasının amaçlandığı “Elektronik Atık Toplama” projesi ile site ve muhtarlıklarda biriktirilen e-atıklar, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kaynağında ayrı toplanarak kayıt altına alınacak ve en çok atık toplayan muhtarlık ve site yönetimine; 500 kg e-atık karşılığında 1 adet çift kollu temizlik arabası veya dikey elektrikli süpürge, 1000 kg e-atık karşılığında 1 adet çay makinesi, 200 kg e-atık karşılığında 10 adet aydınlatma seti ve 50 kg e-atık karşılığında 1 adet mantar pano veya el dezenfektanı hediye edilecek.

Yarışmada toplanacak atık maddeler; cep telefonu, ekmek kızartma makinesi, mikrodalga fırın, televizyon, radyo, bilgisayar, yazıcı, çamaşır makinesi, buzdolabı vs. gibi; küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler, izleme ve kontrol aletleri ve otomatlarını kapsamakta.

Elektronik atık dönüşümü neden önemli

E-atıklar, çoğunluğu zehirli olan kobalt, baryum, cıva vb. 1000’den fazla zararlı madde içeriyor ve atıklar düzgün bir şekilde yok edilmediğinde bu maddeler insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların %1’ini elektronik atıklar oluşturur. Buna rağmen topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin %70’ine e-atıklar sebep olmaktadır.

E-atık geri dönüşümü, ömrünü tamamlamış elektronik eşyalardan değerli malzemelerin geri kazanılarak, yeni ürünlerde kullanılmasını sağlar. Böylece, enerji tasarrufu sağlanır, çevre kirliliğinin önüne geçilir.

2018’de büyük ev eşyalarının yüzde 75’i, küçük ev aletlerinin yüzde 50’si, bilişim ekipmanları ve telekomünikasyon ekipmanlarının yüzde 65’i, elektrikli ve elektronik aletlerin yüzde 50‘si, oyuncaklar, eğlence ve spor aletlerinin yüzde 50’sinin yönetmelik çerçevesinde geri dönüşümü ile büyük bir ekonomik istihdam sağlanması hedefleniyor.

E-atık geri dönüşümü atıklarda bulunan civa, kurşun vb. gibi zehirli maddeleri çevreye zarar vermeden geri dönüştürerek, çevrenin korunmasını sağlar. E-atık geri dönüşümü, büyüyen bir sektör olarak yeni iş imkânları ve geri dönüştürülen malzemeler için ikinci bir piyasa oluşmasını sağlar. Atık Alanı İhtiyacını Azaltır, e-atık geri dönüşümü gereksiz yere verimli topraklarımızın atıklarla dolmasını engelleyerek atık alanlarına olan ihtiyacı azaltır. Detaylı bilgi için www.kartal.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.