Kartal’da geniş çaplı korona denetimi

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, dün Kartal’da teftiş edildi. İzinli olan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’e vekalet eden Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman ve ilçedeki diğer kurumların yetkilileri ile birlikte denetlemelerde bulundu.
Bankalar Caddesi’nde de denetimlerde bulunan Kaymakam Kaya, kafe ve restoranlarda maske ile oturanlara teşekkür ederek yemek veya içecek alınmadığı zaman maskenin mutlaka takılması gerektiğini kaydetti. Denetimler sırasında Kartal Belediyesi’nin Kartal Meydanı’nda kurduğu Üniversite Tercih Danışma Merkezi’ni de ziyaret eden Kaya, tercih yapacak gençlerle de bir süre sohbet etti.
Öte yandan Kartal’daki camiler, taksiler, otobüsler ve lokantalar gibi insanların toplu bulunabileceği pek çok farklı mekanda da denetimler gerçekleştirildi. Maske, mesafe, hijyen gibi tedbirlerin gözden geçirildiği denetlemelere polisin yanı sıra; pek çok farklı kurumdan çalışanlar katıldı. Kartal Belediyesi’nin de etkin şekilde destek verdiği denetlemelerde tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere ceza kesildi.