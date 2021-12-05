Kartal’da Kadın Hakları Günü’ne özel söyleşi ve tiyatro oyunu

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel etkinlikler kapsamında ‘Kadın Hakları ve Edebiyat’ söyleşisi ile ‘Sardunya Kokan Kadınlar’ tiyatro oyunu izleyiciler ile buluştu.

Kartal’da kadınların, çocukların ve ailelerin sorunlarına karşı kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında iki ayrı etkinlik düzenledi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliklerde ilk olarak kadın hakları savunucusu ve yazar Jale Karabekir’in katılımı ile ‘Kadın Hakları ve Edebiyat’ söyleşisi gerçekleştirildi. Yazar Karabekir, söyleşide kadın sorunlarının edebiyatta nasıl ele alındığına değindi. Söyleşi bitiminde, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Erdem, yazar Jale Karabekir’e Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketi takdim etti.

Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, söyleşiden dolayı yazar Jale Karabekir’e teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin kadın sorunlarını ciddiye aldığını ve bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

‘Sardunya Kokan Kadınlar’ oyunu izleyicilerden tam not aldı

Söyleşinin hemen ardından oyuncu Ferda Kaynar’ın tek kişilik sahnesiyle ‘Sardunya Kokan Kadınlar’ adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Yazar Mine Engin Tekay’ın aynı isimli kitabından uyarlanan oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.