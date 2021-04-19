Kartal’da kreş öğretmenlerine “Çocukluk Çağında Fiziksel ve Duygusal İhmali Fark Etmek” eğitimi

Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik başarılı çalışmalara imza atan ve çağdaş eğitim sisteminin yanı sıra Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan Kartal Belediyesi, bilinçlendirici; seminer, panel, konferans ve eğitimlerine devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’ne bağlı 15 kreşte görev yapan öğretmenlere yönelik, önemli bir eğitim semineri düzenlendi.

Kubist Eğitim Atölyesi tarafından verilen “Çocukluk Çağında Fiziksel ve Duygusal İhmali Fark Etmek” isimli çevrimiçi seminerde Uzman Psikolog Yağmur Akyıldız konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimde; çocukluk çağında yaşanan duygusal ve fiziksel ihmalin ne olduğu, çocuk üzerinde neden olduğu psikolojik ve davranışsal etkileri, söz konusu ihmallerin yaşanmaması için çocuklara nasıl yaklaşılması ve hangi davranışların sergilenmesi gerektiği detaylıca ele alındı.

Fiziksel ve duygusal ihmalin sık rastlanan bir çocukluk çağı problemi olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Yağmur Akyıldız, yaşanan ihmalin erken bebeklik döneminden itibaren olumsuz etki gösterdiğine işaret ederek, farkında olmadan çocuklara yöneltilen olumsuz davranışların nasıl fark edileceğine, bu davranışların çocuklar üzerindeki uzun süreli olumsuz etkisinin işaretlerine ve bu durumun nasıl değiştirileceğine ilişkin önemli bilgileri, kreş öğretmenleri ile paylaştı.

Yapılan eğitimin ardından ise soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde öğretmenler, akıllarına takılan konuları Uzman Psikolog Yağmur Akyıldız’a sorma imkânı buldu. Seminerin sonunda öğretmenlere Kubist Eğitim Atölyesi tarafından katılım sertifikalarının verileceği belirtildi.