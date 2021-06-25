Kartal’da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor

Kartal Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki kurban satışı ve kesim alanı için çalışmalara başladı. Vatandaşların İslami koşullara uygun olarak hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için Kartal Kordonboyu Mahallesi’ndeki kurban satış alanında yoğun bir çalışma başlatıldı.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında; harita ekipleri kurban satışı ve kesim alanlarının yer tespitlerini yaptı. Covid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirler göz önüne alınarak çadır alanları işaretlenerek, bölümlere ayrıldı. Alanda yoğun bir çalışma yürüten ekipler, iş makineleriyle asfalt kırığı seriminin ardından zemin düzeltmesi yaptı. Kurbanlıklarını almaya gelen vatandaşlar ve satıcılar için de alana tuvaletler ve mescit kurulurken kurbanların steril bir ortamda kesiminin yapılması için kesimhaneler ve kan çukurları hazırlandı.

Kurban Bayramı’na bir ay kala başlayan Fen işleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ortak koordinasyonunda devam eden hazırlık çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eşlik ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak satış alanının Kurban Bayramına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Kurban satış alanında toplam 108 adet büyükbaş hayvan çadırı ve 27 adet de küçükbaş hayvan çadırı kurulacak. 20 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban satış ve kesim alanı Kordonboyu Mahallesi’nde İst Marina Alışveriş Merkezi’nin yanında bulunan geniş arazi üzerinde yer alıyor.