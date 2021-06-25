Kartal’da kurban satış ve kesim alanı bayrama hazırlanıyor

Kartal Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki kurban satışı ve kesim alanı için çalışmalara başladı. Vatandaşların İslami koşullara uygun olarak hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için Kartal Kordonboyu Mahallesi’ndeki kurban satış alanında yoğun bir çalışma başlatıldı.
Kurban Bayramı’na bir ay kala başlayan Fen işleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ortak koordinasyonunda devam eden hazırlık çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eşlik ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak satış alanının Kurban Bayramına hazır hale getirilmesi planlanıyor.Kurban satış alanında toplam 108 adet büyükbaş hayvan çadırı ve 27 adet de küçükbaş hayvan çadırı kurulacak. 20 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban satış ve kesim alanı Kordonboyu Mahallesi’nde İst Marina Alışveriş Merkezi’nin yanında bulunan geniş arazi üzerinde yer alıyor.