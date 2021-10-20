Kartal’da Muhtarlar Günü buruk kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Kartal’da düzenlenen tören ile kutlandı. Kartal Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na konulan çelenk töreni ile başlayan program, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik nedeniyle buruk geçti. Muhtarların katılımıyla yapılan tören sonrasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel muhtarlarla bir araya geldi.

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın ve Cengiz Türkmen’in yanı sıra, Kartal’daki 20 mahallenin muhtarı ve Kartal Belediyesi Birim Müdürleri katıldı. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Topselvi Mahallesi Muhtarı Ramazan Keklik nedeniyle buruk kutlanan tören sırasında Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Coşar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile tören sona erdi.

Başkan Yüksel: ‘Yerel yönetimlerde muhtarlarımızın önemi büyük’

Atatürk Anıtı’na konulan çelenk töreninin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye hizmet binasında Kartallı muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Gökhan Yüksel, yerel yönetimlerde muhtarların öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, Kartal’da hizmet veren 20 mahalle muhtarının bu özel gününü kutladı. Başkan Gökhan Yüksel, kısa bir süre önce hayatını kaybeden muhtar Ramazan Keklik için duyduğu üzüntüyü bir kez daha yenileyerek taziyelerini iletti.

Topselvi Muhtarı Ramazan Keklik için Kur’an-ı Kerim okundu

Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında çelenk töreninin ardından muhtarlar günü nedeniyle bir organizasyon düzenlendi. Yakacık’ta düzenlenen organizasyondan önce merhum muhtar Ramazan Keklik için Kur’an-ı Kerim okundu. Kartal Müftülüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm katılımcılar görevi başındayken hayatını kaybeden Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik için Fatiha okudular.

Kartallı muhtarların ağırlandığı organizasyona; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıyı ziyaret eden Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şenol Karasu; Kaymakam Abdullah Demir ve muhtarları 20 Ekim Çarşamba günü Kartal Meydanı’nda yapılacak olan Meme Kanseri Haftası etkinlikleri ve Pembe Patika Organizasyonuna davet etti.