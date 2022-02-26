Kartal’da öğrenciler geri dönüşüm tesisini ziyaret etti

Kartal Belediyesince ‘sıfır atık’ bilincinin erken yaşlarda oluşabilmesi için öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, öğrenciler geri dönüşüm tesisini ziyaret etti. Etkinlikle öğrenciler atıkların ekonomiye kazandırılma sürecine tanıklık etme fırsatı buldu.

Kartal’da “Geri Kazan ve Yeniden Üret” anlayışının benimsenmesi amacıyla geri dönüşüm konusunda çeşitli yarışmalar düzenleyip bilgilendirme çalışmaları yapan ve başarılı projeler üreten Kartal Belediyesi, ‘sıfır atık’ bilincinin erken yaşlarda oluşabilmesi için öğrencilere yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sıfır atık eğitimleri kapsamında geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerini öğrencilere yerinde gösterebilmek amacıyla Kartal Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini, tekstil atıkları geri kazanımı konusunda hizmet veren bir geri dönüşüm tesisine götürerek, atıkların ekonomiye kazandırılma sürecine tanıklık etmelerini sağladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, toplanan tekstil atıklarının, tesise girişinden ham madde olarak kullanılıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan’ın da eşlik ettiği gezide geri dönüşüm sayesinde, atıkların ekonomiye olan katkısı hakkında da yetkililerden detaylı bilgi alan öğrenciler, tesisin her alanında yapılan faaliyetleri dikkatle inceleyerek, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinin çevrenin korunmasına sağladığı katkıları da öğrenmiş oldu. Tekstil atıklarının tesise girişlerinden, çıkışına kadar hangi aşamalardan geçtiklerini detaylı bir şekilde öğrenen öğrenciler, geziden oldukça memnun kaldıklarını söyleyerek doğa dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkürlerini iletti.