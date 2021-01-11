Kartal’da Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine örnek hizmet

Kartallılara her alanda eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli vatandaşlar, ‘Hastane Nakil Aracı’ ile evlerinden alınıp hastanelere ulaştırılıyor.
“Kadınlar, çocuklar ve özel gereksinimli komşularımız önceliğimiz”Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da göreve başlamadan önce söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı gerçekleştirirken; kadınlarımızı, çocuklarımızı ve özel gereksinimli komşularımızı öncelik veriyoruz. Özellikle, salgın sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken komşularımızı gitmek istedikleri hastanelere ulaştırıyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sosyal devlet anlayışından ödün vermeden, Kartallı komşularımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.