Kartal’da Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine örnek hizmet

Kartallılara her alanda eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli vatandaşlar, ‘Hastane Nakil Aracı’ ile evlerinden alınıp hastanelere ulaştırılıyor.

‘Kartal’a Engel Yok’ sloganıyla, Kartal’da özel gereksinimli bireylerin daha rahat ve özgür bir kentte yaşamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde örnek bir çalışma gerçekleştiriyor. Hastanelere ulaşmada zorluk çeken özel gereksinimli bireyler, evlerinden ‘Hastane Nakil Aracı’ ile alınarak, gitmek istedikleri hastanelere ulaştırılıyor ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

“Kadınlar, çocuklar ve özel gereksinimli komşularımız önceliğimiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da göreve başlamadan önce söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı gerçekleştirirken; kadınlarımızı, çocuklarımızı ve özel gereksinimli komşularımızı öncelik veriyoruz. Özellikle, salgın sürecinde hastanelere ulaşmakta zorluk çeken komşularımızı gitmek istedikleri hastanelere ulaştırıyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sosyal devlet anlayışından ödün vermeden, Kartallı komşularımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.