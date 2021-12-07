Kartal’da parklar ve yeşil doku her geçen gün artıyor

İstanbul’un gerek konumu, gerek doğası, gerekse kentlilik bilincinin hâkim olduğu sahil ilçelerinden Kartal, son üç yılda artan yeşil alan miktarıyla da en yaşanabilir yerleşim lokasyonları arasındaki yükselişini sürdürüyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilçedeki yeşil alan miktarı son üç yılda 62 bin 356 metrekare artarken, 18 park da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir ilçe” oluşturma anlayışı ile çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı bireylerin; sosyal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını gözeterek, bu etkinliklerin gerçekleşmesine imkân sağlayan park ve yeşil alan miktarını artırma kararlılığını sürdürüyor.

Toplam park sayısı 183’e, yeşil alan miktarı 397 bin 497 metrekareye çıktı

Buna göre Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ‘Yeşil dokuyu ve park sayısını artırma’ya yönelik 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kartal’a 18 adet park ve meydan olmak üzere, 62 bin 356 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Vatandaşların hizmetine sunulan, içerisinde Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Çamlık Sokak Yanı Parkı, Balcıdere Sokak Yanı Parkı gibi büyük projelerin de yer aldığı yeni parklarla birlikte Kartal’daki toplam park sayısı 183’e yükselirken, Kartal Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı da toplam 397 bin 497 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5 bin 97 metrekareye çıktı.

“Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Kartal için çalışıyoruz”

Kartal’da yeşil alanların hâkimiyetini sağlayacak çalışmaları göreve geldikleri 2019 senesinden bu yana ciddi oranda artırdıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “7’den 70’e her yaştan Kartallı komşumuzun ve ailelerinin gezip nefes alabileceği, eşleri ile dostları ile buluşabileceği, spor etkinliklerini gerçekleştirirken çocukların da oyun oynayıp keyifli vakit geçirebilecekleri parklarımızın sayısını artırırken, güzel Kartal’ımızın doğal zenginliklerini de yeşil dokuyu genişleterek fazlalaştırma hedefimiz var. Parklar ve yeşil alanlar bilinen bütün özelliklerinin yanında aynı zamanda psikososyal olarak da büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bizler de Kartal Belediyesi olarak bu farkındalıkla göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne 18 parkımızın yapımını tamamladık, 17 park ve 27 bin 134 metrekarelik yeşil alanı yeniledik ve 3 sene içerisinde ilçemizdeki yeşil alan miktarını 62 bin 356 metrekare artırdık. Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Kartal için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.