Kartal’da pazarlara korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 genelgesi kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan denetimler, Kartal’da da devam ediyor. Denetimler kapsamında ilçede kurulan semt pazarları, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.
Hürriyet Mahallesi ve Uğur Mumcu semt pazarlarında gerçekleşen denetimlerde pazar esnafının HES kodları kontrol edilirken, tezgâhlar arası mesafe, ürünlerin elle seçilmemesi, maske ve eldiven kullanılması gerektiği konularında da gerekli uyarılar yapıldı.Denetimlerle ilgili konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Tezgâh açan pazar esnafı ile ilgili aşırı bir yoğunluk yok. Bu yüzden tezgâhlar arası mesafeyi sağlamada sorun yaşamadık. Sadece vatandaşlarımızın alışkın olduğu, seçerek ve elle dokunarak almaya çalışması var. Şu anda çok büyük oranda kurallara uyuluyor. Kuralların esnetilmemesi için biz periyodik olarak denetimlerimize ilçe genelinde devam edeceğiz" dedi.