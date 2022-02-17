Kartal’da spor eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi, çocukların ve gençlerin farklı branşlarda spor eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Kartal’da spor eğitimlerine başlıyor. ‘Sporla Hayata Dokun’ temasıyla; yüzme, tenis, cimnastik, triatlon, voleybol, basketbol, masa tenisi ve halk oyunu olmak üzere 8 ayrı dalda ücretsiz eğitim verilecek.

Çocukların ve gençlerin spor faaliyetleri ile gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde; 8-13 yaş arası çocuklara tenis, voleybol, basketbol, masa tenisi ve triatlon eğitimleri verilecek. Ayrıca 6-12 yaş arası çocuklara yüzme, 6-9 yaş arası çocuklara cimnastik, 9-16 yaş arası çocuklara da halk oyunları eğitimleri verilecek.

Kartal Belediyesi tarafından verilecek olan spor eğitimlerinin başvuru kayıtları 18-28 Şubat tarihleri arasında www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek. 3 ayrı dönemde düzenlenecek olan spor eğitimleri; 1. Dönem 5-27 Mart, 2. Dönem 2-30 Nisan, 3. Dönem 1-29 Mayıs tarihleri olmak üzere verilecek.

Başkan Gökhan Yüksel: “Çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek olacağız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sporun özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki önemine vurgu yaparak, “Çocuklar ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla spor eğitimlerine başlıyoruz. Erken yaşta çocuklarımızı sporla buluşturmak ve onlara sağlıklı bir yaşamda sporun önemine dikkat çekmek amacıyla 8 ayrı branşta eğitimlerimizi vereceğiz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimlere başvuru yapmaları için davet ediyorum. Kartal’da çocukların ve gençlerin sporun farklı alanlarında aktif bir şekilde yer alacakları çalışmalara da yer vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.