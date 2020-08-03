Kartal’da temizlik çalışmaları bayram boyunca devam etti

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ilçede yoğun bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kurban kesim alanı başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde titiz bir çalışma yürütüyor.
Caddeler, sokaklar ve konteynerler yıkandı
Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanı haricinde sokak ve cadde temizliğinde de tedbiri elden bırakmadı. İlçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında Kartal’da bulunan 20 mahallede geniş kapsamlı cadde ve sokak yıkaması yapıldı. Ayrıca 444 4 578 numaralı Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne gelen çağrılar yanıtlanarak, bırakılan kurban atıklarının oluşturduğu kötü kokunun giderilmesi için çöp konteynerleri yıkandı.