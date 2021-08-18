Kartal’da yabani otlar biçilerek temizlik çalışmaları yapılıyor

Kartal Belediyesi, parkların bakım ve yenileme çalışmalarının ardından cadde ve sokak kenarlarındaki yabani otlar için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde mevsimsel olarak hızla büyüyen yabani otların biçilmesine aralıksız olarak devam ediliyor. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün saha çalışmaları doğrultusunda tespit edilerek yapılan ot biçme ve temizlik işlemleri ile halk sağlığı düşünülerek çevre kirliliğine de anında müdahale ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından özel ekipman ve kıyafet kullanılarak yürütülen çalışmalarda görüntü kirliliğinin yanı sıra tehlike arz eden otlar biçiliyor. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda yaz aylarında yanma tehlikesi oluşturan otlar temizlenerek sokaklar daha güvenli, temiz ve güzel bir görünüme kavuşuyor.

İlçe genelinde hazırlanan plan doğrultusunda Esentepe Mahallesi’nde bulunan sokak ve caddelerde yoğun bir temizlik işlemi yapıldı. Makineler yardımıyla yabani otlar biçilirken hemen ardından temizlik personeli tarafından süpürme işlemi gerçekleştirildi. Yürütülen ot biçme ve temizlik çalışması ile Esentepe Mahallesi’nin birçok sokağı daha temiz bir görünüme kavuştu.

Kartal’da sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşlar 444 4 578 numaralı Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ni arayarak talep oluşturabiliyor.