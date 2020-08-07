Kartal’daki Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı restore edilecek

Kartal sahilde yer alan ve 1982 yılında dikilen Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı, Kartal Belediyesi tarafından restore edilecek. Üzerinde, tarihte kurulan Türk Devletleri ile kurucularının adlarının yanı sıra; Atatürk’ün rütbeleri ve sözlerinin yer aldığı anıt, zamanın verdiği tahribattan kurtarılacak.
Anıtın son durumunu yerinde görmek isteyen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, önceki gün anıtın çevresinde incelemelerde bulundu. Anıtın 1982 yılında tamamlandığını 38 yıldır hava şartlarının oluşturduğu tahribata uğradığını belirten Uçar, hem anıtı hem de arkasındaki parkın içinde bulunan Atatürk Heykeli’ni ve mermer tabletlerini orijinal hallerini bozmadan restore edeceklerini vurguladı. Uçar, gerekli incelemelerin ardından çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağını ve Kartal’ın en eski ve önemli anıtlarından birinin Kartal’a yakışır hale getirileceğini söyledi.