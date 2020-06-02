Kartal’daki berber, kuaför ve güzellik merkezlerine zabıta denetimi

Kartal Belediyesi, 11 Mayıs itibari ile kademeli olarak yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.
Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci ile birlikte ilçedeki işletmelerin dezenfekte çalışmaları ile birlikte denetimlerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı üzerine artıran Kartal Belediyesi, çalışmalar kapsamında son olarak 11 Mayıs 2020 tarihi itibari ile faaliyetlerine yeniden başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını titiz bir denetimden geçirdi.
Ayrıca yapılan denetim esnasında virüsten korunmak için berber/kuaför ve güzellik merkezlerinin uyması gereken kuralların yer aldığı broşürler de denetimler esnasında işletmelere asıldı.
Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim çalışmaları, ilçe genelinde rutin bir şekilde devam edecek.