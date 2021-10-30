Kartal’ın eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu ebediyete uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Kartal’ın eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu için ilk tören Kartal Belediyesinde düzenlendi.

Kartal’da 1984-1989 yılları arasında belediye başkanı olarak görev yapan merhum Ali Duranoğlu, yakınları ve Kartal Belediye ailesi tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Belediyesi hizmet binasında merhum Başkan Ali Duranoğlu için bir tören düzenlendi. Törene, Ali Duranoğlu’nun ailesinin yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, Kartal’daki siyasi partilerin temsilcileri, belediye personeli, muhtarlar ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum Duranoğlu’nun Kartal’a hizmet eden önemli başkanlardan biri olduğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Başkan Yüksel, “Ali Duranoğlu’nu ebediyete uğurladık. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” diyerek taziyelerini iletti.

Kartal Belediyesinde yapılan törenin ardından, Duranoğlu’nun cenazesi Kartal Merkez Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Başkan Ali Duranoğlu ebediyete uğurlandı. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Duranoğlu’nun cenazesi, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.