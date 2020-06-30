Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen’in naaşı, Kartal Cemevi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi.
Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL, KARTAL'IN SEVİLEN SANATÇILARINDAN VE KARTAL TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU ŞEFİ YAKUP ESEN’İN KARTAL CEMEVİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
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