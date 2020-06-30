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Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL, KARTAL'IN SEVİLEN SANATÇILARINDAN VE KARTAL TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU ŞEFİ YAKUP ESEN’İN KARTAL CEMEVİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen’in Kartal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen’in naaşı, Kartal Cemevi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi.

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