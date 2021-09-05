Kartallılar hafta sonu mandala sanatı ve şiirle buluştu

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, hafta sonu iki farklı kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Bir diğer etkinlik de Güler Mutlu’nun mandala sanatını kullanarak gerçekleştirdiği resim sergisi oldu. Sanskritçe’de “manda” (enerji) ve “la” (kap) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan “enerji kabı” ya da “enerjiyi tutan/saklayan kap” anlamına gelen ve özel bir çizim ve renklendirme sanatı olarak evrenin sonsuzluğunun insanın özünde sonsuz bir varlık olduğu düşüncesinin farklı zeminlerde farklı materyallerle anlatıldığı Uzakdoğu kökenli bir el sanatı olduğunu söyleyen Güzel’in eserleri görücüye çıktı. Sergi 6 Eylül Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, her iki sanatçıya da birer çiçek takdim ederek, sanatçılara Kartal’da böyle güzel bir etkinlik düzenlenmesine vesile oldukları için teşekkür etti.