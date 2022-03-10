Kartallılara soğuk havada sıcak çorba ve çay ikramı

Kartal Belediyesi, İstanbul’u ve Kartal’ı etkisi altına alan soğuk ve karlı havada, günlük hayatına devam eden vatandaşların soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için Mobil İkram Araçları ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Kar yağışının gerçekleşeceği 2 gün için yapılan program doğrultusunda, 250 personel, 4 tuzlama aracı, 14 iş makinası, 8 küreme aracı, 4 tuz nakil aracı, 9 saha sorumlusu ile ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, bir yandan da ilçenin yoğun olarak kullanılan güzergâhlarında, soğuk ve karlı hava nedeniyle zorluk çeken vatandaşların bir nebze olsun içlerini ısıtmak için, ‘Mobil İkram Aracı’ ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal’da özellikle ulaşım aksamının en yoğun olduğu Kartal Köprüsü ve metro çıkışlarında hizmet vermeye başlayan ekipler, işlerine giden ve yoldan geçen vatandaşları sıcak tutmak amacı ile çorba ve çay ikramında bulundu.

Kartal Belediyesinin sıcak çorba ve çay ikramından faydalanan vatandaşlar ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Başkan Gökhan Yüksel’den vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar yağışı nedeniyle Kartal Belediyesi’nin teyakkuzda olduğunu belirterek, şunları söyledi;

“İstanbul’u ve Kartal’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz dün geceden itibaren teyakkuza geçti. Soğuk havada karla mücadele noktasında tüm önlemlerimizi aldık. Aynı zamanda, hava şartlarından dolayı günlük hayatını sürdürmekte zorlanan komşularımızın içini bir nebze olsun ısıtabilmek için mobil ikram araçlarımız sıcak çorba ve çay ikramına başladı. Kartallı komşularımıza bu süreçte olabildiğince evde kalmaları çağrısını yapıyoruz. Herhangi bir durumda ‘444 4 578’ numaralı hat üzerinden; talep, öneri ve şikâyetlerini bizlere ulaştırabilirler.”