Kassanov, çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında, Almatı’da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında, Kazakistan’ın Almatı gerçekleşen toplantıya; Güney Kazakistan, Karagandı, Jambıl, Kızılorda ve diğer bölgelerden isimler katıldı.
Covid-19’la mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kassanov, “Salgından etkilenen ailelerin tespit edilmesi amacıyla bölge valilerimiz, belediyelerimiz ve hastane doktorlarımızla iş birliği içerisinde olarak çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. En kısa zamanda yardım malzemelerinin salgından etkilenen kardeşlerimize ulaştıracağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve büyükelçilik görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz anavatandan uzakta olsak ta zor zamanlarımızda Türkiye’nin desteğini hep hissettik” diye konuştu.
Toplantıda söz alan DATÜB Kazakistan Temsilciliği Eğitim Komitesi Başkanı ve Talgar Lisesi Müdürü Dildar Badalova, Talgar Lisesi’nin gün geçtikçe öncü eğitim kurumlardan biri haline geldiğini ve eğitim faaliyetlerine her geçen gün daha fazla katkı sağladığını belirtti.
Badalova, Türkiye’nin sağlık alanında olduğu gibi eğitim alanında da kardeş ülkeleri her zaman desteklediğini dile getirdi.Badalova, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Bursları programı kapsamında dünyadan ve özellikle de kardeş ülkelerden olan öğrencilere sağlanan burs imkanları ile binlerce öğrencinin Türkiye’de eğitim aldıklarını, bu öğrenciler içerisinde Ahıskalı Türk öğrencilerin de olduğunu hatırlattı.