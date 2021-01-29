Kassanov, çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında, Almatı’da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında, Kazakistan’ın Almatı gerçekleşen toplantıya; Güney Kazakistan, Karagandı, Jambıl, Kızılorda ve diğer bölgelerden isimler katıldı.

Toplantıda konuşan Kassanov, “Biz DATÜB olarak 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse hayatı durma noktasına getiren salgın sürecinde de faaliyetimize durmadan devam ettik. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında yaşayan Ahıskalı Türklere ve yerel vatandaşlara gıda yardımında bulunduk. DATÜB Genel merkezi, ülke temsilciliklerimiz özverili çalışmaları ile her zaman örnek faaliyet içerisinde oldular. Genel Sekreterimiz Fuat Uçar, genel merkezimiz ve Türkiye temsilciliklerimiz, Türkiye’de ikamet eden Ahıskalı Türkleri yalnız bırakmadılar. Erzincan’ın Üzümlü, Bitlis’in Ahlat Kaymakamları ve belediye başkanları ile daima irtibat kurarak milletimizin sorunlarının çözümü istikametinde faaliyet gösterdiler. Ankara’da görüşmeler yapılırken, Bursa’da milletimize yönelik ücretsiz çalışmalar devam ediyor. DATÜB faaliyetleri Antalya’da, Denizli’de hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi ise uzun süren çalışmalarımızın sonucu olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da eş zamanlı olarak Covid-19’la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıskalı Türklere gönderilen tıbbi malzemeler temsilciliklerimize ulaştı” ifadelerini kullandı.

Covid-19’la mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kassanov, “Salgından etkilenen ailelerin tespit edilmesi amacıyla bölge valilerimiz, belediyelerimiz ve hastane doktorlarımızla iş birliği içerisinde olarak çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. En kısa zamanda yardım malzemelerinin salgından etkilenen kardeşlerimize ulaştıracağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve büyükelçilik görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz anavatandan uzakta olsak ta zor zamanlarımızda Türkiye’nin desteğini hep hissettik” diye konuştu.

Toplantıda söz alan DATÜB Kazakistan Temsilciliği Eğitim Komitesi Başkanı ve Talgar Lisesi Müdürü Dildar Badalova, Talgar Lisesi’nin gün geçtikçe öncü eğitim kurumlardan biri haline geldiğini ve eğitim faaliyetlerine her geçen gün daha fazla katkı sağladığını belirtti.

Badalova, Türkiye’nin sağlık alanında olduğu gibi eğitim alanında da kardeş ülkeleri her zaman desteklediğini dile getirdi.

Badalova, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Bursları programı kapsamında dünyadan ve özellikle de kardeş ülkelerden olan öğrencilere sağlanan burs imkanları ile binlerce öğrencinin Türkiye’de eğitim aldıklarını, bu öğrenciler içerisinde Ahıskalı Türk öğrencilerin de olduğunu hatırlattı.