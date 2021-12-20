Kassanov, “Türkiye’ye ve Türk dünyasına bağlılığımızı hiç kaybetmedik”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, millet olarak üç defa sürgüne uğramalarına rağmen dil, din, örf ve adetlerini unutmadıklarını, Türkiye’ye ve Türk dünyasına bağlılıklarını kaybetmediklerini belirtti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İstanbul Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen Dünya Göçmenler Günü programına katıldı. Ahıska’dan sürgün edilişinden, yaşamından elde ettiği kendi başarı öyküsünden dolayı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından konuşmacı olarak davet edildi.

Kassanov yaptığı konuşmada, 1944 yılında Ahıska bölgesinden sürgün edildiklerini belirterek, “Bizim Sovyetlerdeyken pasaportlarda milletin adı yazılırdı. SSCB’de Türk adını taşıyan tek Ahıska Türkleri oldu. Bu bize her zaman güç verdi. Biz üç defa sürgüne uğradık. Biz ne dilimizi ne dinimizi ve örf adetlerimizi unutmadık. Türkiye’ye ve Türk dünyasına bağlılığımızı hiç kaybetmedik. Türklüğümüzden taviz vermedik” diyerek kendi yaşam mücadelesini anlattı.

Kassanov, SSCB döneminde yaşadıkları zorlukları anlatarak üniversiteye başlama aşamasında yaşadığı sorunları dile getirdi.

Kassanov, üniversiteye girişinin ilk yılında alınmadığını ifade ederek, “İkinci sene KGB komisyonuna aldılar bir Türk üniversiteye giremez. Mücadele ederek üniversiteye kendimizi kabul ettirdik. Okulu bitirdik bize iş vermediler. Mücadele ettik. Sonra 1991’de Sovyetler dağıldı. Türk Devletleri bağımsız oldu” dedi.

Bağımsızlıktan sonra Kazakistan’da iş hayatına atıldığını dile getiren Kassanov, 2007 yılında Türkiye’ye 200 milyon yatırım yaptıklarını aktardı.

Türkiye, Kazakistan ve ABD’ de iş yaptıklarını hatırlatan Kassanov, “20 şirket kurduk 60 bin insan çalıştırıyoruz. 1000 öğrenciye burs veriyoruz. Hayır işlerinde camiler yaptırıyoruz. Allah’a şükür bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız, Süleyman Soylu gibi işini bilen cesur bir İçişleri Bakanımız var. Biz Ahıska Türkleri olarak her zaman canımız ve malımızla Türkiye’mizin yanındayız” diye konuştu.

Programda Kassanov’a DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov, Genel Sekreter Fuat Uçar, Gençlik Kolları Başkanı İsmian Kassanov , Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil ile İstanbul’da yaşayan Ahıskalı Türkleri eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen göçmenler katıldı.

Program sonrasında Kassanov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu konuşmasından dolayı Kassanov’u tebrik ederek güzel bir konuşma yaptığını ifade etti.