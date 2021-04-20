Kaymakam Metin Kubilay: “Tedbirlere uyarak ve aşılanma oranını arttırarak korona virüsü yeneceğiz”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında kaymakamlık kurum müdürleri, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferans toplantısında Sultanbeyli’de yürütülen Covid-19 aşılama çalışmaları değerlendirildi.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay video konferans toplantısında yaptığı konuşmada “Korona virüs salgınıyla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarından sonra en önemli husus aşılama çalışmalarıdır. Bu kapsamda korona virüs aşılama çalışmalarının başladığı 14 Ocak 2021 tarihinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Sultanbeyli’de de korona virüs aşılama çalışmalarını başlattık. Kurum müdürlerimiz, muhtarlarımız ve tüm kamu personelimizin de desteğiyle ilçemizde bir aşılama seferberliği yürütüyoruz. Yürüttüğümüz bu aşılama seferberliği sonucunda 65 yaş üstü 14 bin 617 vatandaşımızı aşılayarak aşılanma oranımızı %76,43’e çıkarttık. Aynı hassasiyetle 60 yaş üstü vatandaşlarımız ile onların 50 yaş üstü yakınlarının aşılanması için de bugünden itibaren yeni bir çalışma başlatıyoruz. Sizlerden ricam bu yeni süreçte 60 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerini özenle yürütmeye devam etmenizdir. İnşallah tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek ve aşılanma oranımızı arttırarak korona virüs salgınını en kısa sürede yeneceğiz. Bu vesileyle ilçemizdeki aşılama çalışmalarının yürütülmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin’e tüm kamu kurumlarımız ile muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.