’KE’, 13. sayısında Ataol Behramoğlu’nu konuk ediyor

Her sayısında, edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir değerini kapağa taşıyan KE dergisi, 13. sayısında toplumcu-gerçekçi şiirin büyük ustası Ataol Behramoğlu’nu konuk ediyor.

Sayısız şiir, çeviri, antoloji, deneme-inceleme, anı ve mektup türünde yapıtlara imza atmış olan Ataol Behramoğlu üzerine KE dergisinde şair ve yazarlar Ayşegül Tözeren, Gökhan Arslan, Figen Yılmaz, Abdullah Ezik, Niyazi Yaşar, Murat Üstübal, Okan Toygar’ın yazıları yer alıyor.

Ataol Behramoğlu illüstrasyonu Pelin Taşkesen’e, Ataol Behramoğlu’na ait kapak ve iç sayfa fotoğrafları ise Kadir İncesu’ya ait. Ataol Behramoğlu’na ait “Bir Şaşkın İlkbahar” adını taşıyan şiir de bu sayfalar arasında.

Derginin dosya dışı çalışmalarında Ercan Y. Yılmaz, Faruk Duman, Haydar Ergülen, İlhan Durusel, Serkan Türk, Rezzan Akçatepe, Ertuğrul Aydın, Altay Öktem, Dilek Bilge, Hasan Temiz, Nisan Erdem, Elçin Sevgi Suçin, Abdullah Ezik, Özlem Keskin, Işık Sungurlar, Ersun Çıplak, Utku Yıldırım, Barış Yıldırım, Burak Çavuş, Vedat Barga, Ayşe Karademir, Tarhan Gürhan, Hülya Tamzok, Sedat Demir, Ömer Turan, Uğraş Abanoz, Cuma Duymaz, Bircan Çelik, Mertcan Karacan, Merve Cinel, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, Muhammet Erdevir, Kadir İncesu ve Aylin Aktaş yer alıyor.

Derginin “Kitaplar Arasında” sayfası ise yeni yayımlanan kitapları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.