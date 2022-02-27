KE Dergisi’nin ‘Onur ve Emek Ödülleri’ sahiplerini buldu

Kartal Belediyesi tarafından üç yıl önce yayın hayatına başlayan edebiyat kültür sanat dergisi KE’nin ‘Onur ve Emek Ödülleri’ düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül sahipleri, ödülünü Başkan Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Kartal Belediyesi tarafından iki aylık periyotlar halinde çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi “KE”, 3. yılını görkemli bir organizasyonla kutladı. Her sayısında edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağına taşıyan derginin ‘Onur ve Emek Ödülleri’, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yazar İnci Aral, şair çevirmen Cevat Çapan ve birçok yazar ve şair katıldı. Program, KE dergisini anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Ardından müziğin iki değerli ismi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ile usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın muhteşem bir müzik dinletisi sundu. Türk edebiyatının saygın ve özgün isimlerinden İnci Aral ile şiir ve çeviri dünyasının üretken isimlerinden Cevat Çapan ve yazarlardan Melih Yıldız, Ercan Yılmaz, İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan, Serkan Türk, Can Ersal ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

“KE Dergisi’nin kalıcılığıyla ilgili daha da yüksek adımlar atmaya karar verdik”

Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, “Üç yıl önce yola çıktığımızda bu yolculuk için arkadaşlarım bu projeyi, bu öneriyi sunduklarında bir derginin tutunabilmesi, yer edinebilmesi, ve devamının gelmesinin çok zor olduğunun farkında olan biri olarak ekip arkadaşlarımın heyecanını bir hayli hissettiğim için bu sürece başladık. Tabii pandemi süreciyle beraber kitapların okuyucularla buluşmasının daha zorlaştığı bir dönemde bunun hala ilerliyor olabilmesi ve edebiyat dünyasının, yazarların şairlerin ona sahip çıkması elbette bizi güçlendiriyor ve cesaretlendirdi. Geçtiğimiz yaz kitap fuarına gelen misafirler, konuklar, komşularımın ve yazarların KE Dergisi’nden fazlaca bahsetmesinden ve takip ettiklerini ifade etmesinden dolayı doğru yolda olduğumuzu anlayıp bunun kalıcılığıyla ilgili daha da yüksek adımlar atmaya karar verdik” dedi.