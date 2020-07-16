Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Hazırlıkları günler öncesinden tamamlanan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanına kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz’da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı. Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alana getirilirken, küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.

Alanda her gün dezenfekte ve ilaçlama yapılacak

Eyüpsultan Belediyesi hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar için bu yıl pandemiden dolayı, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem aldı. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar çadırlara konmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirip, kurbanlık satış ve kesim alanında ise her gün rutin bir şekilde ilaçlama yapacaklar.

Pandemi nedeniyle çadırlar arasında 2 metre mesafe bırakılırken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı. Aynı zamanda temizlik ve hijyenin daha etkili olması için hayvanların bulunduğu çadırların altına 10 santimlik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.

Ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak

Vatandaşların kurulacak olan bariyerlerden sırayla girecekleri alanda hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Diğer taraftan alana girmeden önce dezenfektan ve ateş ölçer kontrol noktaları oluşturularak tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşleri ölçülecek.

Alanda 7/24 sağlık personeli görev yapacak. Kurbanını kesmek için gelen vatandaşlar verilen kesim fişlerinin üzerindeki saatlere göre içeri alınacak. Ortalama bir büyükbaş hayvanın 6 dakika içinde pazardan çıkarılması planlanıyor.

Pazarlıklar “tokalaşma çubuğu” ile yapılacak

Dinimizce de sünnet olan kurban pazarlıkları ise bu yıl pandemiden dolayı pazarcıların “tokalaşma çubuğu” adını verdikleri, ucuna manken eli monte edilmiş çubuklarla yapılacak.