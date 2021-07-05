“KE”nin 10. sayısı Necati Tosuner’i konuk ediyor

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlar halinde yayımlanan edebiyat, kültür, sanat dergisi KE, 10. sayıya ulaştı.

Türk edebiyatının yaşayan isimlerinden Necati Tosuner’i kapağa taşıyan dergi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Vefa Değil Midir İnsan Olduğumuzu Hatırlatan?” başlıklı sunumuyla okurunu selamlıyor.

Başkan Yüksel “Vefa Değil Midir İnsan Olduğumuzu Hatırlatan?” yazısında, "Önceki sayılarımızda dile getirmiş olduğum bir konuyu yinelemek isterim: KE, yaşayan şairlerimizi, öykü ve roman yazarlarımızı kapağa taşımaktadır, taşımaya da devam edecektir. Bu anlayışımızı ancak ‘vefa’ kavramıyla özetleyebiliriz. Şiirimizin ve edebiyatımızın karşılığı ödenmeyecek bu değerli isimlerine ne yapsak azdır. Elbette hayatta olmayan yazınımızın ve sanatımızın unutulmaz değerlerini de dergimizin sayfaları arasında anmaktan geri kalmadık. Onlara da ‘vefa borcumuz’ olduğunu unutmayacağız. Vefa değil midir, insan olduğumuzu hatırlatan?" ifadelerine yer verdi.

KE’nin Necati Tosuner çalışmaları Abdullah Ezik, Belma Fırat, Beyza Ertem, Neşe Aksakal, Hülya Soyşekerci, M. Sadık Aslankara, Fuat Sevimay ve Kadir Yüksel imzalarını taşıyor.

Dosya dışı çalışmalarda yer alan kalemler ise C. Hakkı Zariç, Umay Umay, Barış Yıldırım, Büşra Şahin, Sina Akyol, Ercan Yılmaz, Haydar Ergülen, Furkan Kemer, Devrim Horlu, Kadir İncesu, Samet Karahasanoğlu, Melih Yıldız, Serdar Abay, Ayla Burçin Kahraman, İsmail Biçer, Saniye Kısakürek, Emel Kaya, Mertcan Karacan, Mustafa Torun, Miray Aydın, Erhan İksamuk, Semrin Şahin, Beyhan Dağcı, İlyas Tunç ve Havva Yılmaz.

“KE”nin “Kitaplar Arasında” başlıklı sayfası, ‘kitap’ dünyasına dair güncel bildirimler sunmaya devam ediyor. “Çizginin Diliyle” başlıklı sayfa ise, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması’nda ödüle değer görülen çalışmaları gün ışığına çıkarmaya devam ediyor.