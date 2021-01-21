KE’nin 7. sayısı öykü sanatının yaşayan isimlerinden Cemil Kavukçu’yu selamlıyor

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, sanat, kültür dergisi KE’nin 7. (Ocak-Şubat 2021) sayısı yayımlandı. Bundan önceki sayılarını Sunay Akın, Zülfü Livaneli, Latife Tekin, Birhan Keskin, Orhan Pamuk ve Füruzan gibi değerli yazar ve şairlere ayıran KE, 7. sayısında Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı.

Bu sayıda Cemil Kavukçu ile Serkan Türk söyleşi gerçekleştirdi. Hülya Soyşekerci, Münire Çalışkan Tuğ, Semrin Şahin ve Yunus Çinçin dosyaya katkı sunan isimler arasında bulunuyor.

Zafer Doruk, Emre Kundakçı, Rezzan Akçatepe, Melih Yıldız, Nalan Çelik, Neslihan Önderoğlu, Selda Uygur Gürbüz, Burcu Çalışkan, Sedat Delioğlu, Ozan Can, Ayşe Övür, Gökhan Yılmaz, Veysel Kobya, Kenan Sarıalioğlu, Ercan y Yılmaz, İsmail Biçer, Mertcan Karacan, İlyas Tunç, Ali Gani Eser, Mehmet Köksal, Bircan Çelik, Serkan Gülpınar, Kenan Demir, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, Barış Yıldırım, Merve Koçak Kurt, Bekir Dadır, Ahmet Karacan, Samet Karahasanoğlu, Umut Özkan, Demet Eker, Turgay Yazıcı ve Demet Ekmekçioğlu ise deneme, inceleme, söyleşi, öykü ve şiirleriyle yer alan kalemler arasında.

“Çizginin Diliyle” sayfasının konukları arasında, Kartal Belediyesi’nin Hasat Sanat Atölyesi ile birlikte gerçekleştirdiği Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması’nda Birincilik Ödülü (Too Borkovic / Sırbistan), İkincilik Ödülü (Sajad Rafeei / İran), Üçüncülük Ödülü’ne (Oleksiy Kustovsk / Ukrayna) değer görülen sanatçıların eserleri yer alıyor.

“Kitaplar Arasında” ve “Filmler Arasında” başlığını taşıyan sayfalar ise, her sayıda olduğu gibi, dergiye renk katmaya devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Umudun, Direncin ve Edebiyatın Ortak Dili ile 2021’e Merhaba Demek” başlıklı sunum yazısı da 7. sayının en dikkat çeken yazıları arasında.