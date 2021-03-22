KE’nin 8. sayısı, edebiyatın önemli isimlerinden İnci Aral’ı konuk ediyor

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlar halinde yayımlanan edebiyat, kültür sanat, dergisi KE’nin 8. (Mart-Nisan 2021) sayısı çıktı.

Her sayısında edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini konuk eden dergi, bu sayısında Çağdaş Türk Edebiyatının (öykü ve roman türünün) dikkat çeken başarılı isimlerinden İnci Aral’ı ağırlıyor. Eserlerinde genellikle kadın-erkek ilişkilerini, kadın kimliğini, sevgi kavramını, bağlılık ve özgürlük gibi olguları titiz bir şekilde irdeleyerek okura sunan yazara dair yazı ve söyleşiler şu isimlerden oluşmaktadır: Serkan Türk, Abdullah Ezik, Ertuğrul Aydın, Nargül Delice, Merve Koçak Kurt, Beyza Ertem, Jale Önder Darıcı.

KE’nin sayfalarında deneme, şiir, çeviri, öykü ve söyleşileriyle yer alan diğer kalemler, sırasıyla şöyle: "Rezzan Akçatepe, Muzaffer Kale, Umay Umay, Ercan y Yılmaz, Hüseyin Peker, Haydar Ergülen, Abdullah Ezik, Fırat Baytak, Petek Sinem Dulun, Burak Tokcan, Ali Gani Eser, Figen Şentürk, Melih Yıldız, Serdar Abay, Birgül Yangın Aslanoğlu, İsmail Biçer, Mertcan Karacan, Nevruz Uğur, Muzaffer Cinel, Gökhan Arslan, Tülay Ferah, Baki Mesut Köprücü, Ramazan Parladar, Üzeyir Karahasanoğlu, Saniye Kısakürek, Ozan Can, İlyas Tunç, Havva Yılmaz ve Selma Erdem Durmuş".

21 Mart Dünya Şiir Günü, KE’nin sayfalarında mesajlar şeklinde yer alıyor. Bu mesajlar Türk şiirinin değerli isimleri; Umay Umay, Betül Tarıman, Petek Sinem Dulun, Şükrü Erbaş, Sunay Akın, Haydar Ergülen, Didem Gülçin Erdem, Murat Üstübal, Betül Dünder, Ercan y Yılmaz ve Ramazan Parladar’a ait.

KE, bu sayısında da Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması’nın dereceye giren çalışmalarını “Çizginin Diliyle” yayımlamaya devam ediyor. “Kitaplar Arasında” ve “Filmler Arasında” sayfaları, her sayıda olduğu gibi dikkat çekici