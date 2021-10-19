‘Ketebehu Hasan Çelebi’nin eserleri sanatseverlerle buluşuyor

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde hüsn-ü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış, yaşayan insan hazinesi, Hattat Hasan Çelebi’nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi’ Retrospektif Sergisi 23 Ekim tarihinde Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverler ile buluşuyor.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat sezonu açılış sergisi olan “Ketebehu Hasan Çelebi” Retrospektif Sergisi, Hasan Çelebi’nin ömrünü adadığı ve gelecek kuşaklara aktardığı hüsn-ü hat eserlerinden, farklı koleksiyonerlerden derlenerek hazırlanan hocaları ve öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor. Farklı yazı çeşitlerine yer verilecek sergide, talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları bulunuyor.

Hat sanatının yaşatılması çalışmalarının yanı sıra toplum hafızasının bugüne taşınması adına da çalışan kültür aktarıcısı Çelebi’nin kendi seçtiği eserlerden oluşan, 25 koleksiyonerden derlenerek hazırlanan sergi, ziyaretçilere, tarihe yayılmış hüsn-ü hat eserlerini izleme imkanı sunacak.