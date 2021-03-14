Kızılay’dan anlamlı çalışma

Arnavutköy’de bulunan Türk Kızılay gönüllüleri, ilçe genelinde yazıları silinmiş olan mezarların bakımlarını yaptı.Kızılay Arnavutköy gönüllüleri, ilçede bakımsız olan mezarlıkları tespit etti. Tespit edilen mezarların daha sonra bakım ve onarımları yapıldı. Yapılan çalışmada yaklaşık 30 gönüllü yer aldı. Genç Kızılay Arnavutköy Başkanı Ahmet Aktaş, “Bizler İstanbul’da gönüllü olarak görev yapan Genç Kızılay şubeleri olarak bütün ilçelerde böyle bir çalışma yapmak istedik. Bunun ilkini Arnavutköy’de yaptık ve gerçekten çok güzel bir eylem oldu. İlçemizde bulunan bakımsız mezarlıkları tespit ettik ve onların bakımlarını, temizliklerini ve boyama işlemlerini tamamladık. Proje kapsamında özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günü seçmemizin sebebi ise insanlar bugün dışarıya çıkamıyorlar, o yüzden biz bakım onarımları bugün tamamladık ki hafta içi yakınlarının mezarlarına geldiklerinde değişikliği fark edip mutlu olsunlar” şeklinde konuştu.