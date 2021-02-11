Korona mağduru esnafa büyük destek

Bayrampaşa Belediyesi, belediye mülklerinde kiracı olan ve pandemiden dolayı zor bir dönem geçiren esnafa destek olmak amacıyla kiralarda yüzde 90’a varan indirim yaptı.
“Bu kara günleri de arkamızda bırakacağız”Kararın altında imzası bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tüm dünya ile birlikte, ülke ve millet olarak salgına karşı büyük bir mücadele içindeyiz. Hiç şüphesiz salgın hepimizin yaşamını olumsuz olarak etkiledi. Bu olumsuz etkiyi yaşayanlar arasında çok sayıda esnafımız da yer alıyor. Biz de belediye mülklerinde kiracı olan esnafımıza destek olmak amacıyla kira oranlarında indirim yaptık. Birlik, bütünlük ve anlayış içinde bu kara günleri de arkamızda bırakacak ve güzel günlerde doya doya yeniden kucaklaşacağız” dedi.