Korona virüs nedeniyle zor günler geçiren antrenörlere 300 bin TL destek

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınından dolayı faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan amatör spor kulübü antrenörlerine, Pendik Belediyesi tarafından 300 bin TL nakdi yardım yapıldı. Antrenörler zor günler geçirdiklerini belirterek yapılan yardım nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkürlerini ilettiler.Korona virüs tüm dünyada etkili olurken ülkemizde de birçok alanı etkiledi. Etkilenen alanlardan bir tanesi de amatör sporlar oldu. Pendik’te faaliyet gösteren ve korona virüs nedeniyle zor günler yaşayarak salonlarını kapatma noktasına gelen 56 amatör spor kulübünün antrenörlerine belediye nakdi destekte bulundu. Amatör spor kulübü antrenörlerine Pendik Belediyesi tarafından 300 bin TL nakdi yardım yapıldı. Aralarında tekvando, karate, masa tenisi, satranç, basketbol, kick boks başta olmak üzere toplam 18 branşta görev alan antrenörler yardım sonrası Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ettiler. Öte yandan Pendik Belediyesi amatör spor kulüplerine nakdi yardımın yanı sıra önümüzdeki günlerde de malzeme yardımında bulunacak.