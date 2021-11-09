Kreş öğrencileri Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, 10 Kasım nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve saygılarını sunmak için Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.

Kreşlerinden sabah saatlerinde midibüslerle alınan Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte eğitim gören minikler, öğretmenlerinin eşliğinde unutulmaz bir tarihi geziye çıktı. Kartal’da başlayan yolculuk Beşiktaş’ta sona ererken, Dolmabahçe Sarayı bahçesine gelindiğinde minik öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Dolmabahçe Sarayı’nda ilk olarak saray bahçesini, büyük salonu ve müze bölümü ile sarayın çeşitli bölümlerini gezen öğrenciler, rehberlerden Dolmabahçe Sarayı’nın tarihi ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerin en çok ilgi duyduğu ve duygulandığı bölüm ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışma odası ve hayata gözlerini yumduğu oda oldu.

10 Kasım öncesinde gerçekleşen gezide öğrenciler, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği odada öğretmenlerini ve rehberleri soru yağmuruna tuttu. Saray gezisinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler Kartal Belediyesi’ne ait araçlarla kreşlerine geri döndü.

“Eğitim sadece dört duvar içinde olmaz”

Sayısını 15’e çıkardıkları Kartal Belediyesi kreşlerinde çocuklara çağdaş eğitim vermenin yanı sıra Atatürk sevgisini de aşılamayı kendilerine görev edindiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitimin sadece dört duvar içerisinde olmadığını, çocukların tarih, sanat ve kültür değerlerini yerinde görmeleri amacıyla bu tarz gezilere büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Gökhan Yüksel, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı gün olan 10 Kasım öncesinde böyle bir gezinin gerçekleştirilmiş olmasının da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, Kartal Belediyesi Kreşlerinde eğitim gören öğrencilere Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir anlayış ile eğitim verdiklerini söyledi.