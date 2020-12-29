Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan Küçük Bahçıvanlar Parkı’nda ilk hasat yapıldı.
“Arzumuz, evlatlarımızın toprağı tanımasıydı”Etkinlik boyunca çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Toprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürüdüğümüzü her fırsatta söylüyoruz. Küçük Bahçıvanlar Parkı’nı da bu anlayış doğrultusunda çocuklarımızın hem oyunlar oynayıp hem de üretmenin ve doğanın önemini kavrayabilecekleri bir alan olarak tasarladık. Burayı hayata geçirirken arzumuz, evlatlarımızın toprağı, fideyi ve tohumu tanıması aynı zamanda birlikte diktiğimiz fidelerin büyüme aşamalarına şahit olmalarıydı. Bugün, çocuklarımızla birlikte mahsullerin hasadını yapmanın mutluluğunu paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.