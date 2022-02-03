Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi, 365 günde 313 bin çağrıya kulak verdi

Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi; talep, şikayet, teşekkür, randevu, bilgi istemi gibi pek çok alanda ilçe sakinlerine hizmet vererek, iletişim kalitesini her geçen gün artırmaya devam ederken 2021 yılında 313 bin 284 çağrıya kulak verdi.

Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, 2021 yılında 313 bin 284 çağrıya kulak vererek, ilgili birimlere iletti. Hattın diğer ucundaki 22 personeliyle Küçükçekmecelileri ağırlayan birim, 2021 yılında en fazla pandemi merkezli olarak yaşlılara hizmet, dezenfeksiyon, sosyal destek, cenaze- taziye hizmetleri konusunda gelen talepleri anında geri dönüşlerle cevaplayarak, çözüme kavuşturdu.

Saha ekibi sorunları yerinde tespit ediyor

Öte yandan pandemi koşullarında sorunları yerinde tespit etmek ve en kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla “Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor” projesiyle çalınmadık kapı bırakmamak için yola çıkan 16 kişilik saha ekibi, 2021 yılında 44 bin 188 ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra hane ve esnafları ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazileri de yalnız bırakmadı.

“Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum”

Vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak için teknolojinin tüm olanaklarından faydalandıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: “İletişim Merkezi ekiplerimiz vatandaşın talebini değerlendirerek yapılması gereken ne varsa, ilgili birime haber veriyor. Saha ekibimiz, vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini birebir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretler gerçekleştiriyor. Böylece interaktif bir çalışma sistemi ortaya çıkıyor. Özellikle pandeminin başından bu yana vatandaşlarımıza en kısa yoldan sağlıklı bilgi ve hizmet vermek amacıyla özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

İletişim Merkezi ve Sosyal Medya Ekibi 7/24 görev başında

Küçükçekmece Belediyesi, İletişim Merkezi’nin yanı sıra sosyal ağlar üzerinden de Küçükçekmecelilerin talep ve önerileri alarak, vatandaşları bu kanallardan da bilgilendiriyor. İlçe sakinleri, 7/24 görev başında olan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne 444 4 360 numaralı telefondan ulaşarak, istek şikayet ve taleplerini iletebiliyor.